По словам главы Совета НБУ Богдана Данилишина, восстановление украинского промышленного производства в 2021 году происходило в масштабах меньших, чем падение в 2020 году.

Рост валового продукта Украины в 2021 году составит, по предварительным оценкам, 3,2%, что не компенсирует падение экономической активности в 2020 году (-4,0% за год).

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

"Рост ВВП Украины в 2021 году составит, по предварительным оценкам, 3,2%, что не компенсирует падение экономической активности в 2020 году (-4,0% за год). Это также ниже соответствующих показателей в соседних странах региона Восточной Европы. Лишь 10,1% ВВП приходится на инвестиции", - отметил Данилишин.

Читайте такжеБудет гораздо хуже: в Минэкономики изменили прогноз роста ВВП Украины

Глава Совета НБУ также подчеркнул, что восстановление промышленного производства также происходит в масштабах меньших, чем падение в 2020 году: за 11 месяцев 2021 года прирост составил всего 1,3% против падения на 4,5% в 2020 году. При этом, менее 2% капитальных инвестиций промышленных предприятий осуществлялось за счет кредитов украинских банков.

ВВП и госбюджет:

ВВП - это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного потребления, использования или применения), произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, независимо от национальной принадлежности использованных факторов производства.

В государственном бюджете на 2021 год заложен был рост внутреннего валового продукта Украины на уровне 4,6%.

Прогнозы: