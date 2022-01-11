Рост валового продукта Украины в 2021 году составит, по предварительным оценкам, 3,2%, что не компенсирует падение экономической активности в 2020 году (-4,0% за год).
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.
"Рост ВВП Украины в 2021 году составит, по предварительным оценкам, 3,2%, что не компенсирует падение экономической активности в 2020 году (-4,0% за год). Это также ниже соответствующих показателей в соседних странах региона Восточной Европы. Лишь 10,1% ВВП приходится на инвестиции", - отметил Данилишин.
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Глава Совета НБУ также подчеркнул, что восстановление промышленного производства также происходит в масштабах меньших, чем падение в 2020 году: за 11 месяцев 2021 года прирост составил всего 1,3% против падения на 4,5% в 2020 году. При этом, менее 2% капитальных инвестиций промышленных предприятий осуществлялось за счет кредитов украинских банков.
ВВП и госбюджет:
ВВП - это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного потребления, использования или применения), произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, независимо от национальной принадлежности использованных факторов производства.
В государственном бюджете на 2021 год заложен был рост внутреннего валового продукта Украины на уровне 4,6%.
Прогнозы:
- 21 октября 2021 года Национальный банк пересмотрел прогноз роста реального ВВП в 2021 году, учитывая более длительный и существеннее влияние пандемии и последствия от резкого повышения цен на газ - с 3,8% до 3,1%, в 2022 году - с 4% до 3,8%.
- Международный валютный фонд ухудшил оценку роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2021 году до 3,5% – по сравнению с 4% в предыдущем прогнозе.
- Министерство экономики прогнозировало, что ВВП Украины по итогам года вырастет на уровне 4,1%.
- Реальный валовой внутренний продукт Украины в третьем квартале 2021 года увеличился на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.