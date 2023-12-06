Предвыборные гонки в США набирают обороты. Помощь Украине - на вынужденной паузе. Надежда на скорую победу украинцев угасает. Да и двухпартийная поддержка военной помощи США в Украине уменьшилась с 73% до 62%...

Кажется, часть американского истеблишмента так и не усвоила главного урока этой войны: широкомасштабное вторжение РФ в Украину поставило крест на системе безопасности Европы и всего мира. Это - не просто попытка Кремля вернуть Киев в зону своего влияния. Это - продуманная и во многом успешная стратегия, направленная на возрождение Российской империи. Если США потеряют момент и Украина рухнет, Россия неизбежно двинется на Запад. Под ударом - страны Балтии, Грузия, Молдова и даже Финляндия. Может ли Вашингтон этому что-то противопоставить?

Во-первых, важно сохранить эффективность работы конгресса. Продвижение законов пока явно "пробуксовывает". Шатдауна удалось избежать - Сенат принял законопроект о временном финансировании. Однако в нем отсутствует дополнительная помощь Украине.

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Новый этап борьбы за финансирование состоится уже в следующем году

Новый этап борьбы за финансирование состоится уже в следующем году. И снова будет кризис, который необходимо пройти, чтобы сохранить правительство открытым. Это, конечно, огромная проблема, потому что на время преодоления этого кризиса, примерно на 2-3 недели, любая другая работа у законодателей прекращается.

Чтобы Америка могла защищать Украину, она должна функционировать как нормальная демократия. Сейчас у нас с этим огромные проблемы.

Во-вторых, Вашингтон должен продолжать помощь и утвердить новый транш для Украины. Пакет в 60 млрд долларов, который предлагает президент США Джозеф Байден, должен быть принят. Это - не решение одной партии. Республиканцам и демократам необходимо объединиться вокруг приоритетов страны. Ведь речь о поддержке Украины, Израиля, Тайваня... Наконец, речь о глобальной безопасности: Украина воюет за весь демократический мир.

Разговоры о стратегическом проигрыше России-фальшивый и опасный аргумент

В-третьих, нужно определить стратегию США в отношении Украины. В последнее время можно услышать, что Россия уже стратегически проиграла. В ответ мне всегда хочется спросить: а кто-то уже сказал об этом Путину? Насколько можно судить, россияне не считают, что они проиграли. Наоборот, они видят себя накануне выигрыша. Разговоры о стратегическом проигрыше России - фальшивый и опасный аргумент. Он между строк дает понять: мы сделали все, что могли, больше ничего уже не нужно.

Между тем риски растут, ведь в марте 2024 года в России будут выборы. После того, как Путин их выиграет, диктатор получит карт-бланш на новый виток мобилизации - плюс 300 тыс россиян на пушечное мясо. Для Украины, ресурсы которой истощаются, это будет проблемой.

В сложившейся ситуации Байден должен дать четкий ответ на вопрос: "какова стратегия США в отношении Украины?". Он часто говорит, что мы будем помогать Украине столько, сколько потребуется. Окей, сколько нужно для чего?

Надо определиться, какова цель США в Украине. Что такое победа Украины? Допустим, минимально - чтобы российские солдаты вышли с украинской территории. Если это стратегия, то вокруг нее уже можно выстраивать четкий план: какая помощь понадобится, какое оружие и ресурсы.

В-четвертых, надо наконец дать Украине все необходимое оружие. Этот пункт следует из предыдущего. Определившись со стратегией в Украине, США должны дать украинцам все оружие, которое им необходимо, чтобы эту стратегию реализовать.

Считаю, что между украинцами и свободным миром заключен очень простой, прозрачный договор: украинцы борются за свободу не только своей страны, но и всего мира - свободный мир дает украинцам оружие.

Но объемы, которые ранее передала Украине администрация Байдена, достаточны лишь для того, чтобы украинцы не проиграли. Однако этого мало, чтобы выиграть войну. Это ошибочная политика, которой необходимо положить конец.

И, в-пятых, правительство США должно понять - кризисы, которые сегодня охватили мир, взаимосвязаны.

Недавно сенатор Джош Холли (Миссури) сказал, что Америка должна перестать помогать Украине с тем, чтобы увеличить помощь Израилю. Это совершенно неправильный подход. Ведь Россия стоит за обоими конфликтами (и не одна она). Рука об руку с ней выступает, например, Иран. Все диктаторы работают заодно. Нельзя давать отпор лишь одному из них, игнорируя другие режимы.

Ситуация в Израиле напрямую связана с ситуацией в Украине

По сути, сегодня в мире сформировался глобальный альянс диктаторов. Поэтому ситуация в Израиле напрямую связана с ситуацией в Украине, с ситуациями в других горячих точках планеты, с тем, что еще может случиться в Тайване…

Диктаторский альянс силен не только на поле боя. Сейчас в самом разгаре медийная война, в которой Америка также делает явно недостаточно. Например, на глобальном Юге пропагандистские усилия России очень эффективны. Поэтому США необходимо консолидировать усилия в борьбе против диктаторов и с точки зрения войны оружия, и с точки зрения информационной войны.

Уриэль Эпштейн, исполнительный директор НКО Renew Democracy Initiative