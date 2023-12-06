По мнению Холмана Дженкинса-младшего, сейчас Вашингтон поддерживает наступление Украины "половинчатым способом".

Соединенные Штаты Америки должны были бы поддержать желание Украины начать быстрое наступление и активнее оказывать Киеву военную и политическую поддержку, чтобы преодолеть российскую агрессию. Сейчас же Вашингтон поддерживает наступление "половинчатым способом". Об этом говорится в материале обозревателя The Wall Street Journal Холмана Дженкинса-младшего.

Автор считает, что Украина не должна уступать собственные территории, а быть восстановлена в ее границах 1991 года, при этом в Киеве "должны понять, что путь интеграции с западными структурами безопасности и наращивание военной мощи Украины является долгим".

"США должны помочь себе и Украине, стоя между президентом Владимиром Зеленским и требованием его избирателей относительно быстрого и счастливого конца, которого нет в планах. Сейчас имеет значение длительная политическая борьба. ... Войну невозможно выиграть на земле. Украина не пойдет на Кремль, чтобы установить новый режим, чтобы заключить мир на условиях Украины", - пишет журналист.

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В то же время, по его мнению, вопрос предоставления полноценной поддержки Украине не решится до дня выборов президента США - а, возможно, и дольше.

"Избирателям Трампа нужен кто-то, кто скажет им, несмотря на их жалобы четырехлетней давности, что его тип хаоса не принесет пользы в мире, который возник во время Джо Байдена. ... Время на стороне Запада, когда Киев и Запад готовы начать играть на долгосрочную перспективу. Но для этого нужен другой тип президента, чем предложенный двумя сегодняшними фаворитами", - считает автор.

Помощь США Украине - последние новости

Соединенные Штаты Америки будут "ответственны за поражение Украины", если Конгресс не одобрит последний запрос администрации президента Джо Байдена на многомиллиардное финансирование для страны, пострадавшей от войны. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Ранее представители Республиканской партии США выставили Байдену ультиматум относительно поддержки Украины. Так, спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон заявил, что не поддержит дальнейшую военную помощь Киеву, если администрация президента не согласится усилить безопасность границы США с Мексикой.

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