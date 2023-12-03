По словам сенатора-республиканца Джеймса Лэнкфорда, значительные изменения в системе иммиграции США станут частью помощи Украине и Израилю.

Пакет военной помощи для Украины и Израиля может быть одобрен в Конгрессе США до конца текущего года. Об этом сообщил сенатор от Республиканской партии Джеймс Лэнкфорд в эфире ABC.

Он также отметил, что значительные изменения в системе иммиграции США станут частью военной помощи Украине и Израилю, подчеркнув, что "мы сделаем это вместе".

Как известно, администрация президента США Джо Байдена предложила выделить значительную сумму для поддержки обеих стран, которая будет включать финансирование военных операций, а также 14 миллиардов долларов на охрану границ. Законодатели из Республиканской партии США заявили, что эти средства должны быть связаны с иммиграционной политикой, такой как, например, система предоставления убежища.

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"Самое главное - это возможность сделать все правильно", - заявил Лэнкфорд.

Военная помощь США Украине - последние новости

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон внезапно стал основным сторонником помощи Украине.

"Мы не можем позволить Владимиру Путину маршировать по Европе, и мы понимаем необходимость помощи", — заявил Джонсон.

Ранее УНИАН сообщал, что Конгресс США одобрит помощь Украине либо до Рождества, либо никогда. Об этом конгрессмены рассказали NBC News. Законодатели говорят, что это довольно амбициозный график. Поэтому, чтобы законопроект успешно прошел обе палаты Конгресса и получил подпись президента, его лучше разработать в верхней палате – Сенате – где доминируют демократы.

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