Отмечается, что котировки доллара в большинстве обменников будут в пределах коридора: прием 39,90 - 40,80 гривень, продажа в пределах 40,85- 41,40 гривень.

В ближайшие выходные, 20−21 августа, в обменниках сохранится значительный разброс котировок и широкий спред между покупкой и продажей валюты.

Как пишет "Минфин", в большинстве обменников спред по доллару составит от 20 до 60 копеек, а по евро – от 25 до 80 копеек.

"Котировки доллара в большинстве обменников будут в пределах коридора: прием 39,90 - 40,80 гривень, продажа в пределах 40,85- 41,40 гривень, – говорится в публикации. – В большинстве обменок котировки евро будут находиться в пределах: прием 39,50 - 41,10 гривень и продажа 41,15 - 41,60 гривень".

Прогнозируется, что периодически обменники будут корректировать свои ценники в зависимости от реального спроса и предложения, а также от наличия достаточных объемов свободной гривни и запаса валюты.

Также отмечается, что больших проблем с обеспечением клиента необходимым объемом наличной валюты у обменников не будет. В отличие от касс банков, во многих из которых наличной валюты по-прежнему либо вообще нет, либо ее мало.

Напомним, 21 июля НБУ повысил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл. Уже через несколько часов после решения Нацбанка ослабить официальный курс гривны, наличный курс резко пошел вниз.

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