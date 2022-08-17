Чтобы сохранить и приумножить средства, лучше всего вкладывать их в активы, считает экономист.

Курс гривни напрямую зависит от ситуации на фронте. Чем дольше будут продолжаться военные действия, тем более пессимистичной ситуация будет в экономике и с курсом.

Экономический эксперт Артем Ваганов прогнозирует дальнейшее падение гривни и советует вкладывать деньги в активы.

"Чем больше срок, тем увереннее я могу сказать, что гривня будет слабеть", – отметил он в колонке на НВ.

"Исторически в Украине тренд на обесценивание гривни тоже существует. Было всего четыре года, в которые гривня укреплялась по отношению к доллару. Самая большая ревальвация была в 2018 году, когда гривня укрепилась на 14,5%. Девальвировал курс в кризисные годы гораздо быстрее – от 150% до 197% в год. И таких периодов было несколько", – добавил он.

По его словам, чтобы сохранить и приумножить средства, лучше всего вкладывать их в активы.

21 июля НБУ повысил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл. Уже через несколько часов после решения Нацбанка ослабить официальный курс гривны, наличный курс резко пошел вниз.

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