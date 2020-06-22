Украинцы почти половину денег тратили на еду - Госстат

Расходы украинцев на покупку продуктов питания составили почти 300 миллиардов гривень.

Около 40% или 293 млрд 134 млн грн потребительских расходов украинских домохозяйств в первом квартале этого года было направлено на покупку продуктов питания и безалкогольных напитков.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Читайте такжеУдар по бедности. Будет ли в Украине пересмотрен прожиточный минимум

Кроме этого, 16,3% (119 млрд 669 млн грн) расходов было направлено на оплату жилья, электроэнергии, воды, газа и других видов топлива; 8,5% (65 млрд 157 млн грн) – на транспорт; 7,1% (52 млрд 426 млн грн) – на алкоголь, табачные изделия; 6% (44 млрд 265 млн грн) – на здравоохранение и 4,7% (34 млрд 652 млн грн) – на одежду и обувь.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, реальный ВВП Украины в первом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сократился на 1,3%.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram