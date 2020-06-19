Экономика Украины с начала года сократилась на 1,3%

По сравнению с предыдущим кварталом ВВП сократился на 0,7%.

Реальный валовой внутренний продукт Украины в первом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сократился на 1,3%.

Читайте такжеГлубочайший кризис со времен Великой депрессии: МВФ прогнозирует крупнейший за сто лет обвал мировой экономики

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим кварталом (4 кварталом 2019 года) с учетом сезонного фактора рост экономики сократился на 0,7%.

Номинальный ВВП составил 845,8 миллиарда, а ВВП в расчете на одного человека - 20203 гривни.

Как сообщал УНИАН, рост реального ВВП Украины в 2019 году замедлился до 3,2% с 3,4% в 2018 году, или максимального показателя за последние 7 лет.

Всемирный банк ожидает, что в 2020 году экономика Украины сократится на 3,5%, тогда как падение мировой экономики составит 5,2%.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram