Экономика Украины с начала года сократилась на 1,3%
Реальный валовой внутренний продукт Украины в первом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сократился на 1,3%.
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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим кварталом (4 кварталом 2019 года) с учетом сезонного фактора рост экономики сократился на 0,7%.
Номинальный ВВП составил 845,8 миллиарда, а ВВП в расчете на одного человека - 20203 гривни.
Как сообщал УНИАН, рост реального ВВП Украины в 2019 году замедлился до 3,2% с 3,4% в 2018 году, или максимального показателя за последние 7 лет.
Всемирный банк ожидает, что в 2020 году экономика Украины сократится на 3,5%, тогда как падение мировой экономики составит 5,2%.
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