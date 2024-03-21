Вторая по популярности криптовалюта эфир также упала на 8% за последние пять дней.

На прошлой неделе криптоигроки праздновали рекордные показатели главной криптовалюты мира – биткоина. Впрочем, с момента достижения рекорда в почти 74 тыс. долларов биткоин упал на 13% и начал торговаться на уровне чуть менее 68 тыс. долларов в четверг, 21 марта, сообщает Business Insider.

Отмечается, что подобные колебания не являются редкостью в криптовалюте. При этом благодаря ажиотажу вокруг одобрения спотовых ETF в январе, биткоин все еще имеет показатели годового роста примерно в 50%.

В издании отмечают неочевидность причин недавнего падения. Хотя многие инвесторы считают, что возможной причиной падения является фиксация прибыли, когда трейдеры продавали часть своих активов после длительного роста.

Видео дня

Отмечается, что другие криптовалюты также испытали трудности. Вторая по популярности криптовалюта эфир упала на 8% до примерно 3500 долларов за последние пять дней, а популярные альткоины Solana упали на 12% с понедельника.

По словам главного экономиста ADM Investor Services International Марка Оствальда, слабый курс биткоина может сохраниться, если инвесторы столкнутся с признаками экономического спада, который может побудить их продавать или ориентироваться на более стабильные активы, такие как облигации или доллар США.

"Я вижу сценарий, когда определенные риски кристаллизуются, и люди могут захотеть избавиться от биткоинов. Скажем, есть неблагоприятный экономический сценарий, люди могут признать, что они получили хорошие большие прибыли от биткоинов, и решить ликвидировать свои позиции, чтобы покрыть свои потери в другом месте", – считает экономист.

Он также добавил, что всплеск рисковых активов, включая технологические акции и криптовалюты, за последний год свидетельствует о том, что рынок стал "анестезированным к большим событиям", таким как повышение процентных ставок и война в Украине.

Цена биткоина – последние новости

В начале 2024 года американские регуляторы впервые разрешили Bitcoin-ETF. Таким образом они одобрили биржевые фонды, инвестирующие в биткоин. Тогда комиссия по ценным бумагам и биржам США разрешила BlackRock, Invesco и Fidelity, Valkyrie и другим фондам начать торги.

Позже, 11 марта, биткоин пересек отметку в 70 тысяч долларов и таким образом достиг нового рекордного максимума.

20 марта сообщалось, что биткоин упал на 16% с исторического максимума на прошлой неделе из-за того, что приток инвесторов в новые биржевые фонды пошел на спад.

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