В целом, негативная тенденция охватила и другие цифровые монеты.

Курс первой криптовалюты опустился до минимума с начала августа 2021 года. Ethereum в 2022-м подешевела на 35%. Только за последние пару суток биткоин просел почти на 8%, эфир – 13%.

Что вызвало обвал на рынке криптовалют и есть ли у популярных цифровых активов перспективы для роста – читайте дальше.

Удешевление криптовалют связано с практически синхронным усилением давления со стороны регуляторов. Как писал УНИАН, накануне европейский регулятор предложил запретить майнинг криптовалют методом Proof-of-Work. А еще ранее в России, которая входит в 3-ку мировых лидеров по добыче биткоина, выступили с инициативой запретить любые операции с криптовалютами.

Подобные меры планируют принять и в США. Как пишет The Verge, 18 января в Конгрессе провели слушание по теме влияния криптовалют и майнинга биткоина на окружающую среду. При этом американские власти не заинтересованы в его запрете, но настаивают на использование возобновляемых источников энергии при его добыче.

Совет по майнингу, в состав которого входят Илон Маск, заявил, что криптомайнинг может использовать возобновляемые источники энергии и тем самым развивать "зеленую" энергетику в США. Проблемы внедрения солнечных и ветряных электростанций сводятся к тому, что они производят неустойчивое количество энергии – в зависимости от погоды ее бывает иногда слишком мало или слишком много.

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После запрета майнинга в Китае США де-факто стали основным мировым источником добычи биткоина с более чем 1/3 мирового хешрейта. Эксперты настораживают, что майнинговый бум может вызвать критические последствия для и без того перегруженной энергосистемы и сорвать все попытки Белого дома по улучшению климата.

Ранее писали, как вспыхнувшие на западе Казахстана массовые протесты повлияли на рынок криптовалют. Эксперты прогнозируют, что на фоне такой нестабильной ситуации майнеры могут начать покидать страну, а в целом ситуация неблагоприятно скажется на глобальном хэшрейте главной криптовалюты мира.

Также сообщалось, что аналитики обнаружили фигуру "крест смерти" на графике биткоина, который может говорить о скором более глубоком снижении рынка. Отмечается также, что паттерн может образоваться приблизительно между концом февраля или началом марта текущего года.

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