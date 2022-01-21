По мнению Банка России, оптимальным решением является введение в России запрета на майнинг криптовалют.

Центробанк России выступил с инициативой ввести запрет на выпуск, обращение и обмен криптовалют на территории России.

Об этом говорится в докладе регулятора.

В докладе отмечается, что криптовалюты несут угрозу для экономики России.

Как говорится в докладе российского центробанка "широкое распространение криптовалют создает значительные риски для российского финансового рынка. При отсутствии ограничений и дальнейшем росте объемов инвестирования в криптовалюты российскими гражданами, масштабном вовлечении в рынок банков и других финансовых организаций, риски, присущие этой деятельности, могут усиливаться и нести системные угрозы".

В российском центробанке выделили три основные угрозы в связи с распространением криптовалют в России: угрозу для благосостояния граждан; угрозу для финансовой стабильности; угрозу расширения нелегальной деятельности.

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"По мнению Банка России, оптимальным решением является введение в России запрета на майнинг криптовалют", — заявили в центробанке.

Биткоин в Украине:

6 октября 2021 года Владимир Зеленский отказался подписывать принятый Верховной Радой "закон о биткоине". Президенту не понравилась нынешняя редакция документа – он хочет, чтобы нардепы внесли в него поправки.

Законопроект "О виртуальных активах" (№3637) был внесен в Верховную Раду 11 июля 2020 года. Он позволит держателям таких активов обменивать их и вносить в декларацию. Международные криптокомпании смогут зарегистрировать бизнес в стране. Украина – одна из лидеров по использованию криптовалюты в мире, однако весь оборот находится в тени.

Глава Минцифры Михаил Федоров тогда объяснял, что закон позволит упорядочить рынок криптовалюты, и уверял, что уже скоро криптобиржи смогут официально работать в украинской юрисдикции, а развитие новой индустрии привлечет инвестиции в государство.

При этом в Нацбанке исключали возможность присвоения виртуальным активам статуса платежного средства.

Как менялся курс биткоина: