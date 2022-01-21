Центробанк России выступил с инициативой ввести запрет на выпуск, обращение и обмен криптовалют на территории России.
Об этом говорится в докладе регулятора.
В докладе отмечается, что криптовалюты несут угрозу для экономики России.
Как говорится в докладе российского центробанка "широкое распространение криптовалют создает значительные риски для российского финансового рынка. При отсутствии ограничений и дальнейшем росте объемов инвестирования в криптовалюты российскими гражданами, масштабном вовлечении в рынок банков и других финансовых организаций, риски, присущие этой деятельности, могут усиливаться и нести системные угрозы".
В российском центробанке выделили три основные угрозы в связи с распространением криптовалют в России: угрозу для благосостояния граждан; угрозу для финансовой стабильности; угрозу расширения нелегальной деятельности.
Читайте такжеНе биткоином единым: эксперт назвал самые перспективные криптовалюты в 2022 году
"По мнению Банка России, оптимальным решением является введение в России запрета на майнинг криптовалют", — заявили в центробанке.
Биткоин в Украине:
6 октября 2021 года Владимир Зеленский отказался подписывать принятый Верховной Радой "закон о биткоине". Президенту не понравилась нынешняя редакция документа – он хочет, чтобы нардепы внесли в него поправки.
Законопроект "О виртуальных активах" (№3637) был внесен в Верховную Раду 11 июля 2020 года. Он позволит держателям таких активов обменивать их и вносить в декларацию. Международные криптокомпании смогут зарегистрировать бизнес в стране. Украина – одна из лидеров по использованию криптовалюты в мире, однако весь оборот находится в тени.
Глава Минцифры Михаил Федоров тогда объяснял, что закон позволит упорядочить рынок криптовалюты, и уверял, что уже скоро криптобиржи смогут официально работать в украинской юрисдикции, а развитие новой индустрии привлечет инвестиции в государство.
При этом в Нацбанке исключали возможность присвоения виртуальным активам статуса платежного средства.
Как менялся курс биткоина:
- По состоянию на 8 января 2021 года стоимость биткоина превысила $40 тысяч.
- 22 февраля 2021 года цена биткоина превысила $58 тысяч.
- 13 апреля 2021 года биткоин в ходе торгов превысил $62,7 тыс., обновив исторический максимум.
- 23 апреля 2021 года биткоин обвалился до рекордного минимума.
- 17 июля эксперты прогнозировали, что биткоин перешагнет психологическую отметку.
- В августе 2021 года эксперты прогнозировали, что курс биткоина поднимется до $100 тысяч за монету.
- 7 октября 2021 года курс биткоина превысил отметку в $55 000 за монету.
- 18 октября 2021 года курс биткоина превысил отметку в $62 000 за монету.
- 20 октября 2021 года курс биткоина пробил исторический максимум.
- 29 ноября 2021 года курс биткоина приблизился к психологическому максимуму.
- 9 января 2022 года аналитики предсказали подорожание биткоина до $100 тысяч.