Специалисты инвестиционной компании спрогнозировали дальнейшее снижение курса главной криптовалюты до $30 тыс.

Биткоин был, есть и остается самой известной и дорогой криптовалютой в мире. В 2021 году цифровая монета достигла нового исторического максимума. Однако начала нового года началось для биткоина с обновления рекорда дешевизны.

Специалисты одной из крупнейшей в мире инвестиционной компании Invesco Ltd. предположили, что актив может продолжить дешеветь, в результате чего до конца года его курс упадет до $30 тыс. Об этом компания сообщила в своем перечне "невероятных, но возможных" результатов 2022 года.

По их словам, снижение котировок с ноябрьского исторического максимума в $69 тыс. до текущих уровней около $42 тыс. точно соответствует шаблону пузыря. Траектория ниже предполагает потерю активом 45% стоимости в течение последующих 12 месяцев после зенита финансовой мании.

Шаблон также предполагает, что пузыри обычно сдуваются в течение следующих двух лет. Поэтому несложно предположить падение биткоина ниже $30 000 к концу года – заявили эксперты.

При этом они признали, что ошиблись с прогнозом на 2021 год, когда предрекли падение биткоина ниже $10 тыс., а главная криптовалюта мира при этом установила исторический максимум стоимости выше $69 тыс. Свой промах специалисты Invesco объяснили тем, что биткоин, похоже, проходит через серию пузырей.

18 января курс биткоина снизился до $41,7 тыс., то есть за сутки он подешевел на 2,4%. Временное снижение цены может быть показателем того, в будущем диджитал-актив ожидает рост.

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Ранее сообщалось, что аналитики обнаружили фигуру "крест смерти" на графике биткоина, который может говорить о скором более глубоком снижении рынка. Отмечается также, что паттерн может образоваться приблизительно между концом февраля или началом марта текущего года.

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