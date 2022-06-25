Отмечается, что финансовая помощь польским семьям, которые приняли у себя украинцев, в отдельных случаях будет выплачиваться и после завершения 120 дней.

Правительство Польши расширило категории украинцев, которым будут покрывать стоимость проживания и питания в стране.

В частности, финансовая помощь польским семьям, которые приняли у себя украинцев, в отдельных случаях будет выплачиваться и после завершения 120 дней – с тех пор как гражданин Украины пересек польскую границу, пишет Укринформ.

Так, 40 злотых в день (около 300 грн) на человека будет выплачиваться тем полякам, которые приняли у себя людей с инвалидностью, беременных женщин, людей пенсионного возраста (женщин более 60-ти лет, мужчин более 65-ти лет) из Украины.

Также такая сумма будет выплачиваться тем, кто принял у себя украинские семьи с детьми до 12-ти месяцев, женщин, которые самостоятельно занимаются тремя и более детьми, а также несовершеннолетних украинцев, прибывших в Польшу без опекунов.

По предварительной информации, на сегодня в Польше может находиться около 1,5 млн человек, которые спасаются от войны в Украине.

По словам президента Украины Владимира Зеленского из-за российского вторжения более 12 млн украинцев были вынуждены оставить свои дома.

Помощь переселенцам

С начала полномасштабного вторжения России в Украину работала программа для вынужденных переселенцев: по 2 тыс. грн от правительства предоставлялись каждому взрослому и по 3 тыс. грн - на каждого ребенка.

24 мая в Минсоцполитики прокомментировали задержку помощи переселенец.

29 мая 2022 года появилась информация о том, что в Украине отменят выплаты для некоторых переселенцев.

Вас также могут заинтересовать новости: