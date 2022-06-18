Страховые гарантии будут предоставляться через польскую государственную корпорацию страхования экспортных кредитов (KUKE).

Польша будет покрывать риски своих компаний относительно неуплаты украинскими покупателями за поставки товаров критического импорта.

Как сообщила пресс-служба Министерства экономики, правительство Польши приняло решение для расширения возможностей страхования рисков в торговле с Украиной - страховые гарантии будут предоставляться через польскую государственную Корпорацию страхования экспортных кредитов (KUKE).

"Компания обеспечивает страхование риска невозврата дебиторской задолженности в экспортных контрактах польских производителей с украинскими контрагентами. Фактически польские импортеры получают государственные гарантии покрытия рисков неуплаты украинскими покупателями поставленной продукции. До конца года KUKE сможет предоставить кредитные лимиты на сумму 500 миллионов злотых", - говорится в сообщении.

Как отметила первая вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко, соответствующее страхование покрывает контракты на поставки Украине продукции, входящей в перечень критического импорта.

"Это широкий круг товаров, необходимых для обеспечения Вооруженных сил Украины, гуманитарных потребностей населения, восстановления производства и деятельности бизнеса", - сообщила она.

Ранее сообщалось, что вступило в силу решение Европейского союза об отмене пошлин на украинские товары сроком на год.

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