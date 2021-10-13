Обращения на горячую линию банка помогают не всегда.

Ряд клиентов "ПриватБанка" заявили о новой проблеме, с которой они столкнулись при попытке снять деньги в банкомате.

Об этом идет речь в отзывах на сайте "Минфин".

Так, один из клиентов сообщил о присвоении банком 2 тысяч гривень.

"Банкоматы "ПриватБанка" воруют деньги. Будьте все очень внимательны когда снимаете. Обязательно пересчитывать, а то потом можете недосчитаться немаленькой сумы. Меня банкомат "Привата" сегодня обокрал на 2000 гривен. Не советую пользоваться "ПриватБанком" и их услугами никому. Переходите на более надёжные банки", - пишет клиент. Банк на данный комментарий пока не отреагировал.

В другом случае клиентка рассказала, что снимала в банкомате "Привата" деньги с зарплатной карты другого банка.

"Первые две тысячи банкомат выдал, а на вторые написал "Технічна помилка", но при этом обе операции были успешны и деньги списали со счета. То есть, согласно балансу формально я сняла четыре тысячи, по факту на руках у меня оказалось только две тысячи", - пишет женщина. По ее словам, в банке посоветовали обратиться на горячую линию, там же переадресовали в банк, который выдал карту.

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"Я работала, и теперь мне не за что жить, потому что банкомат съел мои деньги", - резюмировала клиентка.

В ответ представитель банка порекомендовал обращаться в учреждение, выдавшее карту, для оформления заявки на возврат средств. "Со своей стороны мы предоставляем всю необходимую информацию для возврата денег по таким заявкам, когда к нам поступает запрос, сформированный согласно правилам платежной системы", - идет речь в ответе "Привата".

Еще в одном случае клиенты попытались снять деньги в банкомате, тот выдал ошибку, но списал с карты 14 тысяч гривень.

"Служба поддержки заявила, что ждать сутки надо!!! Так как срочно нужны деньги пришлось брать с кредитной карты. Ничего хорошего про этот банк сказать нельзя. На все вопросы оператор как заведенная отвечает "Извините, хорошего дня", - возмущается клиентка.

В ответ представитель банка извинился перед ней, заявив, что банк не препятствует клиенту в желании снять наличку. "Ошибка в работе банкомата является стечением обстоятельств, что ни в коем случае не является показателем сервиса банка в целом", - заявили в банке.

Жалобы на "ПриватБанк"

Ранее клиентка "ПриватБанка" из города Коростень Житомирской области пожаловалась, что финучреждение расторгнуло с ней договор без объяснения причины.

В другом случае клиент "ПриватБанка" остался недоволен банком после того, как был атакован коллекторами из-за "долга" в 69 гривень.

Другой посетитель отделения "ПриватБанка" заявил о мошенничестве его сотрудницы

Автор: Юрий Годован