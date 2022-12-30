Через несколько часов после того, как FTX объявила о банкротстве, с криптобиржи были похищены токены на сумму около $372 млн.

Власти Багамских островов арестовали активы криптобиржи FTX на более чем $3,5 млрд из-за рисков исчезновения этих средств на фоне угрозы совершения кибератак на криптовалютную биржу.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Комиссии по ценным бумагам Багамских островов, решение об аресте активов было принято после того, как владелец FTX Сэм Бенкман-Фрид подал заявление о банкротстве в суд США.

Через несколько часов после того, как FTX объявила о банкротстве, с криптобиржи были похищены токены на сумму около $372 млн. По данным исследовательской компании Nansen, FTX зафиксировала отток токенов на сумму почти $700 млн в течение 24 часов.

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Комиссия по ценным бумагам Багамских островов заявила, что цифровые активы находятся под ее "исключительным контролем" на временной основе, пока Верховный суд страны не позволит регулятору вернуть их клиентам и владеющим ими кредиторам или ликвидаторам.

Блокирование криптокошельков россиян:

29 сентября 2022 года власти Евросоюза заявили о намерении запретить россиянам открывать криптокошельки на европейских платформах.

Евросоюз заявиил, что ужесточит ограничения на криптоинвестиции россиян внутри блока в ответ на проведенные властями РФ псевдо-референдумы на оккупированных территориях Украины.

Сообщалось, что предыдущее ограничение криптовалютных активов в размере 10 000 евро будет отменено. По новым правилам, эта сумма может быть сокращена до нуля.

Таким образом власти ЕС планировали остановить использование цифровых активов для обхода введенных против РФ ограничений на крупные банковские переводы.

9 октября 2022 года финская криптобиржа заблокировала кошельки россиян.

Карта для украинцев:

30 сентября стало известно о том, что Международная криптовалютная биржа Binance намерена запустить криптокарту для Украины. В компании добавили, что планируют представить карту до конца текущего года.

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