Власти ЕС стремятся остановить использование цифровых активов для обхода введенных против РФ ограничений на крупные банковские переводы.

После семи месяцев полномасштабного российского вторжения в Украину власти Евросоюза заявили о намерении запретить россиянам открывать криптокошельки на европейских платформах.

Об этом сообщает CoinDesk.

Евросоюз ужесточит ограничения на криптоинвестиции россиян внутри блока в ответ на проведенные властями РФ псевдо-референдумы на оккупированных территориях Украины.

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Предыдущее ограничение криптовалютных активов в размере 10 000 евро будет отменено. По новым правилам, эта сумма может быть сокращена до нуля.

Таким образом власти ЕС стремятся остановить использование цифровых активов для обхода введенных против РФ ограничений на крупные банковские переводы.

"Фиктивные референдумы, организованные на территориях, оккупированных Россией, являются незаконной попыткой захватить землю и изменить международные границы силой", — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она также объявила об ограничении цен на российскую нефть, запрете на экспорт авиационных товаров и электронных компонентов и ограничениях на импорт российских товаров, что, по ее словам, лишит Россию 7 млрд евро.

Полная информация о новом пакете санкций пока не опубликована, так как она еще подлежит согласованию со странами-членами Евросоюза.

Восьмой пакет санкций против России: что известно

Представители стран ЕС решили встретиться и подготовить очередные ограничения против РФ после объявления о так называемых "референдумах" на временно оккупированных территориях Украины и частичной мобилизации.

По словам корреспондента "Радио Свобода" в Брюсселе Рикарда Йозвяка, санкции коснутся химикатов, машин и сталелитейной продукции. Однако репортер заявлял, что механизм введения лимита цен на нефть все еще разрабатывается, поэтому его не включат в восьмой пакет санкций.

По данным издания Bloomberg, среди ограничений рассматривается отключение от платежной системы SWIFT последнего российского банка – "Газпромбанка". За такой шаг выступают Польша, Ирландия и балтийские страны

В список потенциальных санкций также может войти запрет на экспорт смартфонов в Россию и закупку алмазов из РФ.

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