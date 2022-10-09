Криптокомпаниям полностью запретили обслуживать российских пользователей, независимо от суммы активов на их счетах.

На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину финская криптовалютная биржа LocalBitcoins оповестила граждан страны-оккупанта о прекращении обслуживания из-за общеевропейских санкций против РФ.

Об этом сообщает DeCenter.

LocalBitcoins сообщает, что граждане РФ больше не смогут пользоваться сервисом. Исключение сделано только для лиц с двойным гражданством Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и Швейцарии.

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Российские клиенты смогут вывести средства одной транзакцией, после чего доступ к их кошелькам будет закрыт.

Решение о блокировке кошельков россиян было вызвано введением восьмого пакета санкций ЕС, по которому предусматривается ужесточение ограничений на использование цифровых активов гражданами РФ. Соответственно криптокомпаниям полностью запретили обслуживать российских пользователей, независимо от суммы активов на их счетах.

LocalBitcoins - это криптовалютная одноранговая (P2P) биржа, предоставляющая своим пользователям возможность покупать и продавать Bitcoin.

Блокирование криптокошельков россиян:

29 сентября 2022 года власти Евросоюза заявили о намерении запретить россиянам открывать криптокошельки на европейских платформах.

Евросоюз ужесточит ограничения на криптоинвестиции россиян внутри блока в ответ на проведенные властями РФ псевдо-референдумы на оккупированных территориях Украины.

Предыдущее ограничение криптовалютных активов в размере 10 000 евро будет отменено. По новым правилам, эта сумма может быть сокращена до нуля.

Таким образом власти ЕС стремятся остановить использование цифровых активов для обхода введенных против РФ ограничений на крупные банковские переводы.

Карта для украинцев:

30 сентября стало известно о том, что Международная криптовалютная биржа Binance намерена в ближайшее время запустить криптокарту для Украины. В компании добавили, что планируют представить карту до конца текущего года.

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