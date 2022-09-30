Карта будет представлена до конца текущего года.

Международная криптовалютная биржа Binance намерена в ближайшее время запустить криптокарту для Украины.

Об этом заявил генеральный менеджер компании в Украине Кирилл Хомяков, сообщает ForkLog.

"Мы собирались сделать это еще раньше, но война внесла свои коррективы. Мы приостановили наши проекты и были заняты только благотворительными проектами и безопасностью наших сотрудников, и сейчас активно восстанавливаем процесс запуска", — отметил Хомяков.

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В компании добавили, что планируют представить карту до конца текущего года.

Блокирование криптокошельков россиян:

29 сентября 2022 года власти Евросоюза заявили о намерении запретить россиянам открывать криптокошельки на европейских платформах.

Евросоюз ужесточит ограничения на криптоинвестиции россиян внутри блока в ответ на проведенные властями РФ псевдо-референдумы на оккупированных территориях Украины.

Предыдущее ограничение криптовалютных активов в размере 10 000 евро будет отменено. По новым правилам, эта сумма может быть сокращена до нуля.

Таким образом власти ЕС стремятся остановить использование цифровых активов для обхода введенных против РФ ограничений на крупные банковские переводы.

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