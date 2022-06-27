Ахметов также просит суд применить пилотную процедуру по этому делу, так как коренная причина нарушений прав — российская агрессия, уничтожение и экспроприация собственности — имеет аналогичные разрушительные последствия для владельцев бизнеса по всей Украине.

Украинский бизнесмен, владелец завода "Азовсталь" в Маруполе Ринат Ахметов подал иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Российской Федерации относительно принятия срочных мер и компенсации убытков в связи с блокадой, мародерством, уничтожением и перенаправлением потоков зерновых и металлов со стороны России.

Об этом сообщает сайт группы System Capital Management (SCM).

О подаче иска Ахметов заявил сегодня.

"Кроме бесчисленных человеческих страданий российское вторжение привело к массовым разрушениям украинской инфраструктуры. Бомбардировки российской артиллерией металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе с целью уничтожения последнего оплота украинского сопротивления в этом городе стали для всего международного сообщества свидетельством неуважения со стороны России к нормам международного права и прав человека. Как владелец "Азовстали" и многих других промышленных предприятий, которые стали целью российских вооруженных сил, вторгшихся в Украину, господин Ахметов делает все возможное для привлечения России к ответственности за разрушения, которые она сеет на территории Украины", - отмечают в SCM.

Учитывая неотложность и серьезность ситуации, Ахметов попросил придать делу приоритетный статус.

"Ахметов также обратился к Суду с просьбой применить пилотную процедуру по этому делу, так как коренная причина нарушений прав господина Ахметова — российская агрессия, уничтожение и экспроприация собственности — имеет аналогичные разрушительные последствия для владельцев бизнеса по всей Украине", - подчеркнули в SCM.

За нарушение прав собственности Ахметов требует от РФ возмещения убытков. Поскольку точная сумма компенсации еще не может быть определена из-за продолжающейся войны, предполагается, что Россия должна выплатить Ахметову "миллиарды долларов за нарушение его прав человека".

Вас также могут заинтересовать новости: