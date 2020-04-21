Люди в 170 странах из-за пандемии станут жить хуже - глава МВФ

Несколько месяцев назад Фонд прогнозировал рост доходов на душу населения в 160 странах.

Развивающиеся страны могут сильнее всего пострадать от пандемии коронавируса, а в целом уровень жизни упадет в 170 странах.

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Об этом написала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в блоге, опубликованном на сайте организации.

"Перспектива ужасна. Мы ожидаем, что мировая экономическая активность сократится в масштабах, которых мы не видели со времен Великой депрессии. В этом году в 170 странах уровень дохода на душу населения снизится - всего несколько месяцев назад мы прогнозировали положительный рост доходов на душу населения в 160 странах", - написала Георгиева.

Она отметила, что МВФ имеет кредитный потенциал в объеме 1 трлн долларов и обслуживает 189 стран-членов. В частности, по ее словам, в Фонд обратились 103 страны с запросами экстренного финансирования, и к концу месяца МВФ рассмотрит около половины из них.

"Что меня очень беспокоит, так это большой отток капитала с развивающихся рынков. Около 100 миллиардов долларов "улетели" из-за опасений, связанных с неопределенностью этого кризиса", - написала директор-распорядитель Фонда.

По ее словам, поскольку пик вспышки еще впереди, многим странам потребуются значительные финансовые расходы для преодоления кризиса в области здравоохранения и минимизации банкротств и потери рабочих мест при одновременном росте потребностей во внешнем финансировании.

Как сообщал УНИАН, из-за пандемии COVID-19 Международный валютный фонд прогнозирует крупнейший обвал мировой экономики со времен Великой депрессии 1929-1933 годов.

В частности, Фонд прогнозирует падение экономики Украины в текущем году на 7,7%.

По словам заместителя исполнительного директора МВФ от Украины Владислава Рашкована, по базовому прогнозу Международного валютного фонда, эффект от нынешнего кризиса, вызванного пандемией коронавирусной болезни, будет чувствоваться в мире до 2025 года.