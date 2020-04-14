МВФ прогнозирует падение экономики Украины в текущем году на 7,7%

По оценкам Фонда, среднегодовая инфляция в 2020 году составит 4,5%, в 2021 - 7,2%.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики нашей страны в текущем году на 7,7%.

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Как говорится в апрельском отчете Фонда о перспективах развития мировой экономики, в следующем году ожидается рост экономики Украины на 3,6%.

По оценкам Фонда, среднегодовая инфляция в 2020 году составит 4,5%, в 2021 - 7,2%.

Дефицит текущего счета платежного баланса, по ожиданиям Фонда, составит 2% в текущем и 2,4% - в следующем году.

Безработица, по оценкам МВФ, составит 10,1% в 2020 и 9,3% - в 2021 году.

Как сообщал УНИАН, Всемирный банк ухудшил прогноз для экономики Украины, ожидая ее падения в 2020 году на 3,5%.

Рост реального ВВП Украины в 2019 году замедлился до 3,2% с 3,4% в 2018 году, или максимального показателя за последние 7 лет.