Эффект от коронакризиса будет чувствоваться в мире до 2025 года – МВФ

Падение мировой экономики, по прогнозам МВФ, составит 3%.

По базовому прогнозу Международного валютного фонда, эффект от нынешнего кризиса, вызванного пандемией коронавирусной болезни, будет чувствоваться в мире до 2025 года. Об этом рассказал заместитель исполнительного директора МВФ от Украины Владислав Рашкован в ходе онлайн-конференции, организованной компанией «Делойт».

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«На прошлой неделе глава МВФ сообщила, что этот кризис такой, как никакой ранее, и с ней уже согласны многие эксперты. Во вторник вышли обновленные прогнозы МВФ. Во-первых, неопределенность по отношению к самому кризису, его глубина и длительность. Многое зависит от эпидемиологии и эффективности мер сдерживания, а также от разработки вакцины, скорость которой достаточно сложно предсказать», - сказал Рашкован.

По его словам, МВФ в своем прогнозе исходит из предположения, что для большинства стран мира пандемия достигнет своего пика во втором квартале 2020 года, при этом предполагается, что социальное дистанцирование и меры по сдерживанию болезни сработают. Также, согласно прогнозу Фонда, следующего шока эпидемии не предвидится.

«В итоге базовый сценарий выглядит как оптимистический, и по нему мировая экономика упадет на 3%. Это значит, что прогноз снижен на 6,3 процентных пункта по сравнению с прогнозом января, когда прогнозировался рост мировой экономики на 3%. Это суперсерьезное изменение за такой короткий период. Фактически, это делает кризис худшей рецессией со времен Великой депрессии, и намного хуже, чем глобальный кризис 2008 года», - сказал Рашкован.

Также эксперт рассказал, что по сценарию МВФ ожидается, что реальный доход на душу населения в 2020 году снизится более чем в 170 странах. При этом Фонд предполагает, что не только все принятые меры по сдерживанию эпидемии окажутся удачными, а и усилия по предотвращению масштабных банкротств, не будет потери рабочих мест и масштабных проблем финансового сектора. И если это произойдет в 2020 году, МВФ прогнозирует глобальный рост в 2021 году на 5,8%.

«Для многих стран это будет только частичным восстановлением. Из-за пандемии совокупные потери ВВП в 2020-2021 годах составят около 9 трлн долл., это больше, чем экономики Японии и Германии вместе взятые. И эффект от кризиса будет чувствоваться до 2025 года, не меньше, и это все базовый сценарий», - отметил эксперт.

Он добавил, что в менее оптимистическом сценарии глобальная экономика может снизиться на 6%, а в случае перехода шоков пандемии на 2021 год, падение экономики в следующем году может составить 8%.

«Важно понять, что это не 1-2 месяца, в том числе для Украины. Большинство стран считают, что кризис будет преодолён по окончанию 2-го квартала, но для развивающихся стран ситуация осложняется тем, что, кроме локальных потерь, есть негативные эффекты от осложнений ситуации других стран. Например, Украина сильно пострадает от уменьшения перечисления денег заробитчан», - подчеркнул Рашкован.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики Украины в текущем году на 7,7%.

Всемирный банк ухудшил прогноз для экономики Украины, ожидая ее падения в 2020 году на 3,5%.