На сколько упадет экономика Украины: прогнозы эксперта

Падение ВВП при продолжительности карантина до конца месяца составит не менее 5%, отметил эксперт.

Падение украинского ВВП при установленной властями продолжительности карантина до конца апреля и, возможно, начала мая, составит не менее 5%.

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Такое мнение высказал советник президента Украины, экономист, член наблюдательного совета Международного фонда Блейзера Олег Устенко в интервью Институту Горшенина.

«Чтобы точно сказать о последствиях, нужно знать, а как долго будет карантин, а как быстро мир справится с пандемией. В моем понимании, если речь идет о сроке как минимум до конца этого месяца, возможно, с захватом части мая, то для меня это означает, что мы действительно покажем экономическое падение. Не будет роста в 3,5%, на который изначально рассчитывало правительство. А падение составит по базовому сценарию около 5%. Так что нас ожидает 8,5% падение (3,5%, которые мы не получим, плюс 5%, на которые упадем)», - сказал эксперт.

По его словам, падение 8,5% для бедной страны, которая должна показывать рост на уровне 5%, чтобы бороться с бедностью, - это колоссальный удар. При этом Устенко считает, что при нынешней ситуации главным является здоровье населения, а на втором месте уже экономика.

«Прежде всего, во главу угла выносится здоровье населения, пройти с минимальными потерями необходимо именно коронавирус, а не в целом экономический кризис. Пройти, насколько это возможно, с быстрыми барьерами, которые сейчас строятся, чтобы не допустить активного перемещения населения. В общем, насколько возможно защитить население и здоровье человека. Экономика уже подтягивается к тому, чтобы разрешить эту проблему со здоровьем нации. Для этого вносятся изменения в бюджет, переносятся затраты на важные сферы», - отметил Устенко.

Эксперт считает, что в первую очередь необходимо защитить жителей Украины, многие из которых остались без работы. При этом их затраты остаются на высоком уровне, поэтому им нужно обеспечить быструю и активную социальную поддержку со стороны государства. Кроме того, поддержку нужно оказать и незащищенным категориям населения, которые и так живут на минимально возможный доход. Для этого, отметил Устенко, президент пошел на такой шаг, как единоразовая выплата 1 тыс. грн пенсионерам, получающим пенсию менее 5 тыс. грн.

«Параллельно должна осуществляться поддержка всем компаниям, кто оказался в таком кризисе. Это в основном предприятия сферы услуг, если они в кризисе, их надо поддержать. Со стороны государства можно ввести налоговые каникулы, отказаться от начисления штрафов и пеней, со стороны НБУ – кредитные каникулы и реструктуризация долгов», - считает Устенко.

Эксперт отметил, что если говорить об отдельных отраслях, он бы отдал предпочтение поддержке ФОПов, которые обеспечивают самозанятость, что очень важно для экономики.

«Если мы говорим о поддержке отдельных секторов экономики, то я бы сконцентрировал ее на ФОПах, на малых предприятиях, это те, кто обеспечивают свою самозанятость. Для того, чтобы они обеспечили самозанятость, нужно либерализовать законодательство относительно любой регулировки их деятельности. Ставка должна делаться на малый бизнес – это самозанятость, ведь по методологии МОТ (Международной организации труда – УНИАН) наш уровень безработицы явно перевалит за 10%», - подчеркнул Устенко.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, который позже был продлен до 24 апреля.

Верховная Рада на внеочередном заседании 17 марта приняла закон о смягчении ряда требований налогового законодательства с целью поддержать налогоплательщиков на время борьбы с распространением в Украине коронавирусной инфекции.