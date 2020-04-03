Кабмин ведет переговоры с НБУ и банками по снижению учетной ставки - ЕБА

Также сообщается, что правительство ведет переговоры с банками касательно уменьшения кредитной нагрузки на бизнес.

Кабинет министров Украины ведет переговоры с Национальным банком и банковскими учреждениями относительно снижения учетной ставки и уменьшения кредитной нагрузки на бизнес.

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Об этом говорится в сообщении Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) по итогам онлайн-конференции представителей бизнеса с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

"Сейчас правительство ведет переговоры с банками и регулятором относительно возможного снижения учетной ставки и уменьшения кредитной нагрузки на бизнес. Уменьшение базы налогообложения и беспроцентное кредитование не планируется, но частичная компенсация процентов рассматривается. В то же время, не планируется и увеличение налоговой нагрузки на юридических лиц. Программа кредитов под 5-7-9%, которая была ранее введена для малого бизнеса, может быть распространена на всех", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что в ходе онлайн-конференции бизнес предложил продлить мораторий на проверки контролирующих органов уже после завершения карантина с целью более мягкого выхода бизнеса из кризиса.

По данным ЕБА, правительство не планирует никаких ограничений для бизнеса в дополнение к тем, что уже внедрены, поэтому товарооборот должен сохраниться на нынешнем уровне.

Также сообщается, что бизнес подчеркнул необходимость установления упрощенного и единого порядка согласования маршрутов движения для перевозки сотрудников, так как по информации компаний-членов ЕБА, на региональном уровне часто встречаются случаи отказов в согласовании маршрутов из-за того, что компания якобы не включена в перечень объектов критической инфраструктуры.

Также бизнес призвал правительство инициировать изменения в законодательство, которые позволят госучреждениям предоставлять административные услуги в онлайн режиме, чтобы не тормозить экономическую деятельность компаний.

Кроме того, бизнес призвал обеспечить бесперебойную работу пунктов пропуска и грузовых пунктов пропуска (железнодорожных, портов) - чтобы не допустить полной остановки торговли и срыва цепей поставки.

Также сообщается со ссылкой на Шмыгаля, что все предложения, которые сейчас получает правительство, будут прорабатываться специально созданным для этих целей Экономико-стратегическим советом при Кабмине. В свою очередь, Европейская Бизнес Ассоциация готова приобщаться к работе этого совета и предоставлять конструктивные предложения от бизнеса.

Как сообщал УНИАН, 25 марта Кабинет министров в связи с распространением коронавируса продлил карантин до 24 апреля, а также на месяц ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране.

По данным ЕБА, почти половина украинских компаний уже зафиксировали от 20% до 50% потерь дохода из-за карантинных мер, принятых правительством для борьбы с эпидемией коронавируса в стране.

Национальный банк Украины продолжил цикл смягчения монетарной политики и с 13 марта снизил учетную ставку на 1 п.п. - до пятилетнего минимума в 10% годовых, при этом ставка снижается шестой раз подряд.