Доллар и евро пошли на спад: почем сегодня валюта
08:25, 03 апреля 2020Финансы
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Гривня по официальному курсу после однодневного падения укрепилась к доллару на 15 копеек - до 27,60 грн/долл.
Гривня укрепилась / фото УНИАН
Национальный банк Украины на пятницу, 3 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,60 грн/долл., то есть после однодневного падения гривня укрепилась к доллару на 15 копеек.
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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 30,08 грн/евро, что на 24 копейки выше предыдущего показателя.
Как сообщал УНИАН, 2 апреля НБУ провел третью операцию по обмену наличного доллара на безналичный, в ходе которой передал банкам 241,5 млн долл. из предложенного объема в размере 280 млн долл.
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