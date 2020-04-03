Доллар и евро пошли на спад: почем сегодня валюта

Гривня по официальному курсу после однодневного падения укрепилась к доллару на 15 копеек - до 27,60 грн/долл.

Национальный банк Украины на пятницу, 3 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,60 грн/долл., то есть после однодневного падения гривня укрепилась к доллару на 15 копеек.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 30,08 грн/евро, что на 24 копейки выше предыдущего показателя.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля НБУ провел третью операцию по обмену наличного доллара на безналичный, в ходе которой передал банкам 241,5 млн долл. из предложенного объема в размере 280 млн долл.