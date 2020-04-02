НБУ обеспечил банки наличной валютой - передал им еще 242 миллиона долларов

На прошлой неделе НБУ передал банкам 130 млн наличных долларов.

Национальный банк Украины (НБУ) провел третью операцию по обмену наличного доллара на безналичный, в ходе которой передал банкам 241,5 млн долл. из предложенного объема в размере 280 млн долл.

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Как сообщается на странице регулятора в соцсети Facebook, участие в операции приняли 11 из 14 системно важных банков, в которых хранится почти весь объем валютных вкладов населения.

Отмечается, что в ближайшее время эти банки смогут пополнить свои кассы валютной наличностью и удовлетворить отложенный спрос клиентов.

"Если же у банков все еще не будет хватать наличного доллара, мы рассмотрим возможность проведения очередной операции по подкреплению их касс", - добавили в НБУ.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на этой неделе провел вторую операцию по обмену наличного доллара на безналичный, в ходе которой передал банкам 180 млн долл., или весь предложенный объем.

На прошлой неделе НБУ продал банкам 130 млн наличных долларов.