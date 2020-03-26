Украинцам автоматически продлят срок действия платежных карт во время карантина
Национальный банк Украины рекомендовал украинским банкам автоматически продлить срок действия платежных карт украинцев, который истек в период карантина, введенного властями в рамках мер по противодействию распространения коронавируса.
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Об этом сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в видеообращении, опубликованном на странице регулятора в сети Facebook.
«НБУ рекомендовал банкам автоматически продлить срок действия карточек, если он закончился. Некоторые банки это уже сделали. Также НБУ рекомендовал банкам не делать уточнения информации о клиенте во время карантина», - сказала Рожкова, отметив, что банки не должны приостанавливать операции клиента на этом основании.
Также она сообщила, что решение правительства о введении чрезвычайной ситуации по всей стране не меняет порядок работы банков, опорные отделения которых продолжают работать.
"Приостановлена работа лишь отделений в закрытых из-за карантина зданиях, и тех, которые почти не имеют клиентов. Около 75% всей филиальной сети банков продолжает работать. Банкоматы достаточно пополнены наличными. Проблем с работой нет. Ликвидности достаточно», - сказала первый замглавы НБУ.
Кроме того, Рожкова напомнила, что Национальный банк не вводил никаких валютных ограничений на рынке, а недостаток наличной валюты в банках был связан с логистическим сбоем доставки валюты в Украину, но 25 марта НБУ уже получил из-за границы партию наличного доллара, который поступит в кассы системно важных банков.
Также она разъяснила, что льготный режим обслуживания кредита, или «кредитные каникулы», не означает прощение долгов, а лишь предполагает отсрочку уплаты долга и процентов для заемщиков, чье финансовое состояние ухудшилось в период карантина.
«Банки продолжают начислять проценты за пользование кредитами. Ведь параллельно банки начисляют проценты по депозитам и платят их. То есть, пока действует карантин, проценты начисляются, но оплатить вы их можете после завершения карантина», - сообщила Рожкова, добавив, что в данном случае необходимо договориться с банком, предоставив подтверждение потери работы, существенного снижения доходов или прекращения работы бизнеса.
Как сообщал УНИАН, 25 марта Национальный банк Украины получил из-за границы партию наличного доллара и передал системно важным банкам 130 млн долл. в обмен на безналичный эквивалент.
Кабинет министров на своем заседании 25 марта продлил карантин до 24 апреля, а также на месяц ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране.