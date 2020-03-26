Украинцам автоматически продлят срок действия платежных карт во время карантина

Также, по словам первого замглавы НБУ Рожковой, решение правительства о введении чрезвычайной ситуации по всей стране не меняет порядок работы банков, опорные отделения которых продолжают работать.

Национальный банк Украины рекомендовал украинским банкам автоматически продлить срок действия платежных карт украинцев, который истек в период карантина, введенного властями в рамках мер по противодействию распространения коронавируса.

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Об этом сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в видеообращении, опубликованном на странице регулятора в сети Facebook.

«НБУ рекомендовал банкам автоматически продлить срок действия карточек, если он закончился. Некоторые банки это уже сделали. Также НБУ рекомендовал банкам не делать уточнения информации о клиенте во время карантина», - сказала Рожкова, отметив, что банки не должны приостанавливать операции клиента на этом основании.

Также она сообщила, что решение правительства о введении чрезвычайной ситуации по всей стране не меняет порядок работы банков, опорные отделения которых продолжают работать.

"Приостановлена работа лишь отделений в закрытых из-за карантина зданиях, и тех, которые почти не имеют клиентов. Около 75% всей филиальной сети банков продолжает работать. Банкоматы достаточно пополнены наличными. Проблем с работой нет. Ликвидности достаточно», - сказала первый замглавы НБУ.

Кроме того, Рожкова напомнила, что Национальный банк не вводил никаких валютных ограничений на рынке, а недостаток наличной валюты в банках был связан с логистическим сбоем доставки валюты в Украину, но 25 марта НБУ уже получил из-за границы партию наличного доллара, который поступит в кассы системно важных банков.

Также она разъяснила, что льготный режим обслуживания кредита, или «кредитные каникулы», не означает прощение долгов, а лишь предполагает отсрочку уплаты долга и процентов для заемщиков, чье финансовое состояние ухудшилось в период карантина.

«Банки продолжают начислять проценты за пользование кредитами. Ведь параллельно банки начисляют проценты по депозитам и платят их. То есть, пока действует карантин, проценты начисляются, но оплатить вы их можете после завершения карантина», - сообщила Рожкова, добавив, что в данном случае необходимо договориться с банком, предоставив подтверждение потери работы, существенного снижения доходов или прекращения работы бизнеса.

Как сообщал УНИАН, 25 марта Национальный банк Украины получил из-за границы партию наличного доллара и передал системно важным банкам 130 млн долл. в обмен на безналичный эквивалент.

Кабинет министров на своем заседании 25 марта продлил карантин до 24 апреля, а также на месяц ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране.