В Украину из-за границы привезли наличные доллары: банкам передали 130 миллионов

В ближайшее время ожидается вторая партия наличных долларов, которые также будут переданы банкам посредством аукциона в обмен на безналичный эквивалент.

Национальный банк Украины получил из-за границы партию наличного доллара и передал системно важным банкам 130 млн долл. в обмен на безналичный эквивалент.

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Как сообщается на странице регулятора в соцсети Facebook, участие в аукционе приняли 14 системно важных банков, поскольку регулятор не имеет технической возможности проводить такие торги со всеми банками.

По информации НБУ, в ближайшее время ожидается вторая партия наличных долларов, которые также будут переданы банкам посредством аукциона в обмен на безналичный эквивалент.

Также в НБУ сообщили, что регулятор второй день подряд не проводит интервенции по продаже валюты, и межбанковский рынок балансируется самостоятельно на уровнях около 28 грн за доллар.

По информации НБУ, с начала года регулятор для поддержки гривни продал на 1,5 млрд долл. больше валюты, чем купил, но в прошлом году пополнил резервы на рынке на 8 млрд долл.

Также в НБУ напомнили, что регулятор не планирует вводить ограничения на валютном рынке и по депозитам, а продолжит при необходимости сглаживать колебания на рынке посредством продажи валюты.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на четверг, 26 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,96 грн/долл., то есть гривня, после укрепления к доллару во вторник на 34 копейки, снова упала на 19 копеек.