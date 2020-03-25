Правительство должно немедленно решить проблему выплат безработным – Нестор

Глава киевской «Батькивщины» сообщил о массовых жалобах киевлян на остановку выплат по безработице, связанные с невозможностью посещать центры занятости из-за введенного карантина.

Правительство должно немедленно отреагировать на проблему остановки выплат безработным и предусмотреть возможность их дистанционного учета.

Об этом на своей странице в Facebook заявил председатель киевской «Батькивщины» Виталий Нестор.

Он сообщил о массовых жалобах киевлян на остановку выплат по безработице, связанные с невозможностью посещать центры занятости из-за введенного карантина.

“Люди жалуются, что из-за карантина не имеют возможности планово посещать центры занятости, как того требует действующее законодательство. Это становится причиной для не начисления выплат”, – отметил Нестор.

Кроме того, он обратил внимание на невозможность стать на учет по безработице людям, которые теряют работу в период карантина. “Они не могут оперативно стать на учет и, фактически, остаются без какой-либо финансовой поддержки”, – отметил руководитель столичной «Батькивщины».

По словам Нестора, правительство должно немедленно решить данную проблему и предусмотреть возможность начислять выплаты и становиться на учет по безработице без физического посещения центров занятости.

“Необходимо срочно вносить изменения в Порядок регистрации, перерегистрации безработных и ведения учета лиц, ищущих работу, утвержденного постановлением Кабмина №792 от 19 сентября 2018 года. Медлить нельзя – люди, которые в это непростое время потеряли работу, не могут себе позволить ждать”, – добавил он.