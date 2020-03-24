Капитализация Apple упала ниже $1 триллиона

Среди американских компаний, чья капитализация превышала 1 триллиона долларов, были Apple, Microsoft, Alphabet и Amazon.

Капитализация компании Apple опустилась ниже 1 триллиона долларов. Теперь единственной американской компанией с рыночной стоимостью выше этой отметки остается Microsoft, стоимость которого - 1,03 триллиона долларов. Читайте такжеЗа неделю богатейшие люди мира обеднели на $444 миллиарда - Bloomberg

Об этом сообщает "НВ".

Акции Apple подешевели 23 марта, общая стоимость компании составляет 981 миллиард долларов.

Среди американских компаний, капитализация которых когда-либо поднималась выше 1 триллиона долларов, помимо Apple и Microsoft - Alphabet (стоимость 725 миллиардов долларов) и Amazon (947 миллиардов долларов).

Еще одна компания с капитализацией выше 1 триллиона долларов - Saudi Aramco. Рыночная стоимость саудовской государственной нефтекомпании, достигавшая ранее в этом году 2 триллиона долларов, в настоящее время составляет порядка 1,5 триллиона долларов.