У Зеленского озвучили оптимистический вариант развития ситуации: экономика упадет на 5%

По словам Ковалив, предполагается, что дефицит госбюджета вырастет до 7% от ВВП.

Падение валового внутреннего продукта Украины по итогам 2020 года при оптимистическом сценарии развития ситуации с коронавирусом составит около 5%.

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Об этом во время видеоконференции заявила заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив.

«Мы все ожидаем, что экономика будет падать. При оптимистическом сценарии развития ситуации с коронавирусом мы приблизительно видим падение экономики в районе 5%», - сказала она.

По словам Ковалив, предполагается, что дефицит госбюджета вырастет до 7% от ВВП, хотя ранее закладывался показатель в 2% ВВП.

Она добавила, что только на борьбу с коронавирусом потребуется 3,5-4 млрд долл., причем получить эту сумму планируется при переговорах с Международным валютным фондом о новой программе сотрудничества с Украиной.

Как сообщал УНИАН, рост реального ВВП Украины в 2019 году замедлился до 3,2% с 3,4% в 2018 году, максимального показателя за последние 7 лет.