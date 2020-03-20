Рост экономики Украины за год замедлился до 3,2%: данные Госстата

Номинальный ВВП Украины составил 3,975 трлн грн, а ВВП в расчете на одного человека – 94,570 тыс. грн.

Рост реального ВВП Украины в 2019 году замедлился до 3,2% с 3,4% в 2018 году, или максимального показателя за последние 7 лет.

Читайте такжеУкраина готова к возможному кризису из-за пандемии коронавируса: в НБУ назвали сильные стороны

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, номинальный ВВП Украины составил 3,975 трлн грн, а ВВП в расчете на одного человека – 94,570 тыс. грн.

Согласно сообщению, что в первом квартале 2019 года экономика Украины выросла на 2,9%, во втором – на 4,7%, в третьем – на 3,9%, в четвертом – на 1,5%.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд прогнозировал рост экономики Украины в 2019 году на 3%, Всемирный банк - на 2,7%, Европейский банк реконструкции и развития - на 3,3%.

Государственный бюджет Украины на 2019 год был основан на макроэкономическом прогнозе правительства с ростом реального ВВП на 3%.