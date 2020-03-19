Во время карантина СБУ и Нацполиция покупают новенькие авто на 300 миллионов гривень – StateWatch

Правительству не удалось донести до распорядителей бюджетных средств, что нужно экономить финансы во время чрезвычайных ситуаций, считает эксперт.

Нацполиция и Служба безопасности объявили закупку автомобилей на общую сумму свыше 300 миллионов гривень.

Об этом в Facebook сообщил председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский.

Согласно данным портала закупок, СБУ покупает 33 автомобиля Toyota Corolla и 8 Volkswagen T6 Kombi на 24,5 миллиона гривень.

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Среди особых пожеланий Службы безопасности Toyota – мультиинформационный дисплей на панели приборов и кондиционер с обдувом 2-го ряда сидений, а вот микроавтобусы Volkswagen должны быть с обогревом и стеклоочистителем на заднем окне и кондиционером не хуже «Climatic».

Одновременно Нацполиция объявила закупку 631 разных авто на 275,9 миллиона гривень. В частности – 600 кроссоверов белого цвета с пятью сиденьями и выпуска не ранее 2020 года.

«Время проведения, характер и сумма данных закупок указывают на то, что правительственный антикризисный штаб не контролирует ситуацию в сфере публичных финансов во время карантинных мероприятий и внедренных чрезвычайных ситуаций», – пишет Каневский.

По мнению эксперта, правительство не понимает, какие у него есть ресурсы на противодействие коронавируса и насколько они ограничены.

При этом, утверждает Каневский, правительству также не удалось донести до распорядителей бюджетных средств, что нужно экономить финансы во время чрезвычайных ситуаций.

«Есть большая вероятность, что целевое назначение многих бюджетных программ будет пересмотрено с целью высвободить средства на противоэпидемиологические мероприятия, в том числе в структуре СБУ и Нацполиции, где работают десятки тысяч людей», – пишет он.

Как сообщал УНИАН, в мире по состоянию на утро 19 марта зафиксировано 218 814 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном городе Ухань.

Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными ячейками.

В Украине в настоящее время зафиксировано 16 случаев коронавирусной инфекции, из них два – смертельные. В стране объявлен общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля.