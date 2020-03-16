Украинцы с пенсией менее 5 тысяч гривень должны получить доплату – Зеленский

Индексация пенсий должна была начаться 1 марта, но 2 марта экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что вопрос находится в процессе разработки.

Украинские граждане, у которых размер пенсии составляет менее 5 тысяч гривень, должны получить доплату в размере 1 тысячи гривень.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении к правительству, размещенном на странице Офиса президента в соцсети Facebook.

"Граждане, которые получают пенсию меньше 5 тысяч гривень, должны получить доплату в размере 1 тысячи гривень", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, индексация пенсий ожидалась с 1 марта 2020 года согласно постановлению, принятому правительством Гройсмана в 2019 году. 2 марта экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что вопрос об ожидаемой индексации украинских пенсий находится в процессе разработки.

Новый премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире одного из телеканалов сообщил, что Кабинет министров Украины обязательно проведет индексацию пенсий украинцам в этом году.