Кабмин обязательно в этом году проведет индексацию пенсий - премьер

При этом глава правительства не назвал четкую дату, когда это будет сделано.

Новоизбранный Кабинет министров обязательно проведет индексацию пенсий украинцам.

Об этом во время эфира на одном из телеканалов заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте также"Панихида" по Пенсионному фонду, или Нюансы новой "реформы"

"Мы, конечно, будем проводить индексацию пенсий в этом году. Для этого надо взять и посмотреть, чем мы обладаем в бюджете, и мы уже начали делать это сегодня. Я не буду обманывать, что завтра мы проиндексируем пенсии, но мы сделаем это в этом году и найдем эту возможность обязательно и не подведем пенсионеров, которые заработали свои пенсии", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 2 марта экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что вопрос относительно индексации украинских пенсий, которая ожидалась в марте согласно решению прошлого правительства Владимира Гройсмана, находится в процессе разработки.

Тогда в правительстве заверили, что проведут индексацию и повысят пенсии в Украине уже в сентябре.