Кабмин обязательно в этом году проведет индексацию пенсий - премьер
Новоизбранный Кабинет министров обязательно проведет индексацию пенсий украинцам.
Об этом во время эфира на одном из телеканалов заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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"Мы, конечно, будем проводить индексацию пенсий в этом году. Для этого надо взять и посмотреть, чем мы обладаем в бюджете, и мы уже начали делать это сегодня. Я не буду обманывать, что завтра мы проиндексируем пенсии, но мы сделаем это в этом году и найдем эту возможность обязательно и не подведем пенсионеров, которые заработали свои пенсии", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, 2 марта экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что вопрос относительно индексации украинских пенсий, которая ожидалась в марте согласно решению прошлого правительства Владимира Гройсмана, находится в процессе разработки.
Тогда в правительстве заверили, что проведут индексацию и повысят пенсии в Украине уже в сентябре.