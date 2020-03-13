Крупнейший обвал в истории: биткоин потерял 50% за два дня

Сегодня криптовалюта торгуется ниже 6000 долларов.

Цена криптовалюты Bitcoin 13 марта упала на 32% до $3915, что было самым низким показателем с марта 2019 года.

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Как пишет Bloomberg, за два дня криптовалюта упала на 50% и это - крупнейший обвал за всю историю.

Сейчас биткоин начал отыгрывать падение и на 12:25 по Киеву торгуется по $5615.

Отмечается, что индекс Bloomberg Galaxy Crypto Index, который отслеживает корзину цифровых активов, достиг исторического минимума данных с августа 2017 года, сократившись на 49% за две сессии, передает liga.net.

"Трейдеры вытягивают деньги из Bitcoin, в надежде на то, что в ближайшем будущем появятся лучшие краткосрочные возможности для перехода на другие классы активов", - сказал финансовый директор DeversiFi по криптовалюте Росс Миддлтон.

В феврале на фоне падения мировых фондовых рынков биткоин уверенно рос. 9 февраля цена криптовалюты пересекла отметку в $10 000 впервые с октября 2019-го.

Обвал фондовых рынков происходит на фоне решения США ограничить въезд в страну для европейцев в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. 12 марта из-за резкого падения акций торги на Уолл-стрит остановили на 15 минут, однако это не остановило снижение котировок.