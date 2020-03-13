Фондовый рынок США пережил сильнейшее падение за более чем 30 лет

Самое большое падение с "черного понедельника" 1987 года потрясло 12 марта американский фондовый рынок. Вслед за ним рухнули и азиатские индексы.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average, Nasdaq и S&P 500 обвалились на 9,5 процента по итогам торгов в четверг, 12 марта. Это стало рекордным падением с 19 октября 1987 года, известного как "черный понедельник".

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Негативные настроения рынка не изменили даже действия Федеральной резервной системы США, которая пообещала провести интервенции на рынке краткосрочного кредитования на сумму свыше 1,5 триллиона долларов в течение 12-13 марта, а также расширила программу выкупа гособлигаций, пишет “Немецкая волна”.

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На открытии торгов в странах Азии утром в пятницу, 13 марта, также наблюдается стремительное падение стоимости акций. В частности, ключевой японский индекс Nikkei торгов обвалился почти на восемь процентов, ключевой индекс Гонконга Hang Seng снизился на 6,5 процента, южнокорейский индекс Kospi упал на 7,4 процента.

Зато на европейских биржах в начале торгов в пятницу наблюдается рост индексов. Ключевой немецкий DAX вырос на 3,5 процента, британский индекс FTSE 100 вырос на почти четыре процента. Накануне, 12 марта, DAX снизился более чем на 12 процентов, что стало крупнейшим падением с 1989 года.