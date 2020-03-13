НБУ планирует пополнить резервы за счет продажи валюты "Нафтогазом"

Большая часть полученной от "Газпрома" валюты еще не продана.

Национальный банк Украины рассчитывает пополнить резервы за счет полученных "Нафтогазом Украины" валютных средств по решению Стокгольмского арбитража, большая часть из которых еще не продана.

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Об этом рассказал журналистам заместитель главы НБУ Олег Чурий.

"Большая часть средств, которые "Нафтогаз" получил в конце прошлого года, еще не продана. Мы рассчитываем, что эти средства будут проданы после того, как будет утвержден аудиторский отчет и будет принято решение относительно распределения дивидендов. Безусловно, мы рассчитываем, что эти средства пополнят золотовалютные резервы Национального банка Украины", - сказал Чурий.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" получил от российского "Газпрома" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Национальный банк Украины с начала марта потратил на поддержку гривни 860 миллионов долларов из резервов.

Международные резервы Украины по состоянию на 1 марта 2020 года составили 26,623 миллиарда долларов, что на 1,3% больше показателя на начало февраля.