НБУ на этой неделе потратил на поддержку гривни $700 миллионов

Во вторник Нацбанк продал $270 миллионов, в среду - около $350 миллионов, в четверг - $75,9 миллиона.

Национальный банк Украины на этой неделе потратил на поддержку гривни 700 миллионов долларов из резервов.

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Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий в ходе брифинга.

"Только на этой неделе чистая продажа валюты Национальным банком достигла 700 миллионов долларов США", - сказал Смолий.

Как сообщал УНИАН, по информации НБУ, на текущей неделе наблюдается повышенный спрос на валюту, который формируют украинские компании, в то время как покупка валюты нерезидентами для выхода из облигаций внутреннего государственного займа пока не значительная.

В результате стоимость доллара в обменных пунктах Киева на утро четверга выросла до 26,70 гривни, а на межбанковском валютном рынке котировки гривни к доллару просели до 25,83/25,85 гривни/доллар.

Во вторник, 10 марта, Нацбанк для стабилизации гривни продал на межбанковском валютном рынке 270 миллионов долларов, в среду - около 350 миллионов долларов, в четверг - 75,9 миллиона долларов.