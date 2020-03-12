Нацбанк не видит оснований для дефолта в Украине
16:33, 12 марта 2020Финансы
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Глава НБУ отметил, что вариант дефолта для Украины сегодня вообще не рассматривается.
Иллюстрация REUTERS
Национальный банк Украины не видит оснований для дефолта по обязательствам Украины.
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Об этом заявил журналистам глава НБУ Яков Смолий.
"Мы не видим оснований для такого развития событий и не рассматриваем сегодня вообще вариант дефолта для Украины",- сказал глава НБУ.
Как сообщал УНИАН, рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B".
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