Котировки украинских еврооблигаций замерли после вчерашнего падения – эксперты

Дальнейшее поведение будет зависеть от развития ситуации на мировых рынках.

Котировки украинских еврооблигаций после вчерашнего падения сегодня практически не изменились, сообщают опрошенные УНИАН участники рынка.

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В частности, как отметил старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович, доходности украинских долларовых еврооблигаций выросли до 8,5% по выпуску с погашением в 2028 году и 8,2% - с погашением в 2032 году, а по бумагам в евро – до 6,7%. Что касается ВВП-варрантов, то их цена уже снизилась до уровня ниже 80% от условного номинала.

"Еврооблигации упали вчера, и сегодня они практически не менялись. Цена ВВП-варрантов, скорее всего, продолжит снижение, реагируя на возможное замедление экономики и снижение вероятности выплат в 2022 году. Цены на еврооблигации, думаю, будут менее динамичны и могут пока оставаться на текущих уровнях с небольшой волатильностью", - прогнозирует эксперт.

Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий также отметил стабилизацию котировок украинских еврооблигаций.

"После вчерашнего обвала еврооблигации Украины сегодня не снижаются. Дальнейшее поведение цен будет зависеть от развития ситуации на мировых рынках", - рассказал эксперт.

По его словам, Министерство финансов Украины, которое из-за высокой волатильности на рынках отказалось от проведения еженедельного ОВГЗ-аукциона в этот вторник, может возобновить продажу ОВГЗ уже на следующей неделе, после предстоящего в этот четверг оглашения решения Национального банка относительно учетной ставки.

Как сообщал УНИАН, нефть марки Brent за выходные зафиксировала падение на 30% - до 34 долларов за баррель, продемонстрировав худшую динамику с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. Следом за обвалом цен на нефть резко просели валюты ряда развивающихся стран и котировки фондовых бирж.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро вторника, 10 марта, выросла до 25,80 гривни, евро - до 29 гривень. Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к полудню просели на 35 копеек - до 25,30/25,35 гривни/доллар, к евро - на 40 копеек, до 28,75/28,80 гривни/евро.