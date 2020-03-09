Это сильнейший однодневный обвал цен с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе.

В понедельник, 9 марта, цены на нефть обвалились на 30% после того, как ОПЕК и Россия не смогли договориться о снижении уровня добычи.

Цена нефти американской марки WTI рухнула на 30%. Если в пятницу торги закрылись на отметке 41,28 доллара за баррель, то в понедельник утром нефть торговалась на уровне ниже 29 долларов, передает lb.ua.

Стоимость североморского сорта Brent обвалилась за ночь почти на $14 за баррель, до $31,27 за баррель. На окончании торгов 7 марта североморская нефть торговалась по $45,54 за баррель.

Как отмечает CNN, снижение цен связано со срывом нефтяной сделки между ОПЕК и Россией, которая официально закончится в конце марта. В РФ отказались сокращать добычу нефти в ответ на сниженный из-за коронавируса спрос, а затем Саудовская Аравия еще больше обострила ситуацию.

По словам аналитиков, королевство снизило цены на апрельские поставки на 6-8 долларов, чтобы вернуть себе долю рынка и оказать давление на Россию.

Согласно статистическим данным, самое большое однодневное процентное падение цен на нефть в США в этом столетии произошло в сентябре 2001 года, когда они упали на 15%.

Рекордное падение цен на нефть спровоцировало обвал и на фондовых биржах. Торги на S&P 500 пришлось остановить после падения на 5%. Фьючерсы Dow снизились на 4,9%, Nasdaq Composite - на 4,8%.

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Гонконгская биржа просела на 3,5%, южнокорейская - на 4%, шанхайская - на 2,5%.

В Австралии снижение индекса S&P/ASX 200 составило рекордные за 11 лет 6,3%.

Вслед за падением цен на нефть курс российского рубля на международном валютном рынке обвалился. Доллар вырос до 73,29 руб., и это самая высокая стоимость американской валюты с марта 2016 года, передает BBC. Бюджет России сбалансирован при цене в 42,4 доллара за баррель. Падение цен значительно ниже этого показателя может подорвать курс российской валюты.

Согласно прогнозу Goldman Sachs, котировки нефти могут продолжить падение и достичь показателя от 20 до 30 долларов, пишет Bloomberg.

ОПЕК предлагал продлить до конца года действующее соглашение о сокращении добычи нефти (на 2,1 млн баррелей по сравнению с 2016 годом) и дополнительно сократить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки во втором квартале 2020 года из-за влияния коронавируса.

Россия при этом не возражала против продления сделки, но не хотела дополнительного сокращения добычи. Предполагалось, что страны ОПЕК уменьшат производство нефти на 1 млн баррелей из этого сокращения, а еще 500 тыс. баррелей придется на другие страны, крупнейшая из которых - Россия.