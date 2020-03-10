В украинских обменниках подскочил доллар

Стоимость доллара в столичных обменниках подскочила до 25,80 грн. Стоимость евро выросла до 29 грн.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро вторника выросла до 25,80 гривень за доллар.

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Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро в обменниках выросла до 29 гривен.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 24,80 гривень за доллар, евро – 27,80 гривень за евро.

Напомним, НБУ на вторник, 10 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 24,92 гривни/доллар, то есть гривня после двухдневного роста упала к доллару на 18 копеек. Официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 28,23 гривни/евро, что на 54 копейки ниже предыдущего показателя.

Как сообщал УНИАН, нефть марки Brent за выходные зафиксировала падение на 30% - до 34 долл. за баррель, продемонстрировав худшую динамику с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе.

Причиной обвала стоимости нефти стало то, что в прошлый четверг Саудовская Аравия и Россия не смогли договориться по поводу продления соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, и Саудовская Аравия начала ценовую войну.

Падение мировых цен на нефть обвалило российский рубль по отношению к ведущим мировым валютам до четырехлетнего минимума.

Украинская гривня по официальному курсу за январь-февраль 2020 года снизилась к доллару США на 3,7% - до 24,56 гривни/доллар, к евро - на 1,9%, до 26,93 гривни/евро. В 2019 году национальная валюта Украины по официальному курсу укрепилась к доллару США на 14,5% - до 23,69 гривни/доллар, к евро – на 16,7%, до 26,42 гривни/евро.