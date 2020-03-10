Гривня начала рабочую неделю с падения: свежие курсы Нацбанка

Официальный курс НБУ на 10 марта: 100 USD – 2492,15 гривни; 100 EUR – 2823,36 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 10 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2492,15 (6 марта – 2474,13)

100 EUR – 2823,36 (6 марта – 2769,42)

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу за январь-февраль 2020 года снизилась к доллару США на 3,7% - до 24,56 гривни/доллар, к евро - на 1,9%, до 26,93 гривни/евро.

В 2019 году национальная валюта Украины по официальному курсу укрепилась к доллару США на 14,5% - до 23,69 гривни/доллар, к евро – на 16,7%, до 26,42 гривни/евро.