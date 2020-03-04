Новый премьер хочет пересмотреть госбюджет-2020

По его словам, к первоочередным задачам правительства относится недопущение экономического и бюджетного кризиса.

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал первоочередными задачами Кабинета министров недопущение экономического и бюджетного кризиса, поэтому считает необходимым пересмотреть государственный бюджет на 2020 год.

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Об этом он заявил во время своего выступления в Верховной Раде.

«Есть ряд вызовов, решать которые нам нужно незамедлительно. Это недопущение экономического и бюджетного кризиса. Считаю, что мы должны пересмотреть бюджет на 2020 год, особенно в части увеличения выплат и пенсий для простых украинцев. Есть расходы, которые мы должны сократить. Это касается зарплат и премий должностных лиц, в том числе министров нового правительства, членов ряда наблюдательных советов и других чиновников», - сказал он.

По словам Шмыгаля, одной из первоочередных задач является погашение долгов по зарплате перед шахтерами.

«Мы не имеем права отворачиваться от людей, которые каждый день рискуют жизнью, и не допустим уничтожения угольной отрасли», - сказал он.

Также кандидат на должность премьера заявил, что необходимо усилить экономический блок правительства.

«Он должен обеспечить не только рост промышленности и аграрного сектора, что важно, но ощущение этого роста каждому украинцу. На данный момент мы увидели только укрепление гривни, что ударило, к сожалению, по экспорту, но никак не отразилось на благосостоянии обычных украинцев», - сказал Шмыгаль.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины назначила премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля. За это решение проголосовал 291 народный депутат из 405 зарегистрированных в сессионном зале.

Ранее Рада приняла постановление об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука, а также отправила в отставку его правительство.