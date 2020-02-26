Налоговая: В январе работодатели дополнительно заключили почти 19,5 тысяч трудовых договоров с наемными работниками

В январе украинские работодатели дополнительно заключили почти 19 500 трудовых договоров с наемными работниками. Подобный результат стал возможным благодаря активной разъяснительной работе, которую проводит Государственная налоговая служба вместе с Гоструда в рамках кампании по легализации выплат заработной платы и занятости населения.

Об этом сообщает ГНС Украины. «В январе мы зафиксировали резкий рост сообщений о приеме на работу, то есть заключенных трудовых договоров. Причем, как показывает первая декада февраля, хорошая динамика сохраняется и дальше. Качественная разъяснительная кампания дает результат, которого невозможно достичь только силовыми и административными методами», - заявил глава ГНС Сергей Верланов.

В налоговой службе подчеркнули, что в течение января также зарегистрировали собственное дело около 2700 граждан, которые до этого осуществляли предпринимательскую деятельность без надлежащего оформления. Таким образом, бюджеты разных уровней дополнительно получили 18,3 млн грн налога и сборов и 19,9 млн грн единого взноса.

Отметим, что в целом в течение прошлого месяца ГНС ​​провела 501 проверку субъектов хозяйствования, которые выплачивали заработную плату и другие доходы физическим лицам.

Вследствие, налоговики обнаружили 262 случая, или 52% от общего количества, несоблюдений налогового законодательства и доначислили нарушителям к уплате 74 млн грн налога на доходы физических лиц, более 23 млн грн единого взноса и около 5 млн грн военного сбора.

Также органы ГНС обнаружили около 900 наемных лиц, труд которых использовался работодателем без надлежащего оформления трудовых отношений.

Добавим, что вчера был обнародован публичный отчет об итогах деятельности Государственной налоговой службы Украины за 2019 год. Ознакомиться с ним можно по этой ссылке.

Напомним, недавно в интервью изданию РБК-Украина глава ГНС Сергей Верланов рассказал о результатах работы, ближайших планах и вызовах, которые стоят перед налоговой службой под его руководством.