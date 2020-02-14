Рост экономики Украины замедлился до 1,5%

По сравнению с предыдущим кварталом рост экономики составил 0,1%.

Рост реального ВВП Украины в четвертом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 1,5%, замедлившись с 4,1% в аналогичном измерении кварталом ранее.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим кварталом с учетом сезонного фактора рост экономики составил 0,1%.

Данные о росте экономики за год в целом, о номинальном ВВП и в расчете на одного человека не приводятся.

Справка УНИАН. Рост реального ВВП Украины в третьем квартале 2019 года составил 4,1% в годовом выражении. Ожидаемый показатель роста по итогам 2019 года в целом на уровне около 3,5% станет максимальным за последние 8 лет.

Международный валютный фонд прогнозировал рост экономики Украины в 2019 году на 3%, Всемирный банк - на 2,7%, Европейский банк реконструкции и развития - на 3,3%.

Национальный банк оценивал рост экономики Украины в 2019 году на 3,5%.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на макроэкономическом прогнозе правительства с ростом реального ВВП на 3%.