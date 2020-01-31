Минэкономики до сих пор не просчитало экономический эффект от открытия рынка земли - нардеп

Народный депутат Дунда официально попросил предоставить экономические расчеты и ожидаемые социально-экономические последствия в случае принятия закона о рынке земли в Украине.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства за три месяца так и не смогло сделать хоть какие-то расчеты влияния на экономику Украины в случае принятия во втором чтении "земельного" законопроекта № 2178-10, который был принят парламентом за основу 13 ноября.

Об этом пишет на своей странице в Facebook народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда.

"Профильное министерство, задачей которого является развитие экономики и сельского хозяйства не считает нужным заниматься такими «мелочами». Хотя скорее всего - они просто не могут этого сделать, как показали откровенные "пленки" Гончарука", - замечает народный депутат.

Он напоминает, что уже несколько месяцев в стране остро стоит вопрос – рынку земли быть или не быть.

"Мне захотелось увидеть действительные цифры и расчеты задекларированного на словах экономического эффекта (это еще и профессиональный интерес финансиста). На неоднократные просьбы предоставить такие расчеты от профильного министра Тимофея Милованова были либо тишина, либо неуклюжие попытки сменить тему разговора. Пришлось пойти официальным путем и написать обращение с просьбой предоставить обоснование в виде соответствующих экономических расчетов ожидаемых социально-экономических и правовых последствий применения ЗУ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения». Получил ответ в виде показателей без каких-либо расчетов для законопроекта, снятого с рассмотрения", - пишет Дунда.

Он подчеркивает, что даже в условия расчетов, которые ему предоставили в министерстве, заложены показатели без всякой аргументации.

"Например - почему господин Милованов решил, что стоимость 1 га будет в долевой собственности от 2 236 долл. США, в государственной - от 3 354 долл. США. Откуда эти цифры - неизвестно, хотя ранее депутатов ориентировали на цифры около 1 500 долл. США. Оказывается, что на рынок земли попадет за 4 года лишь около 15% сельскохозяйственной земли. Почему - неизвестно (может авторы считают, что этот рынок никому не нужен). Я уже не говорю о том, что расчет влияния - это просто какая-то ерунда. О расчете влияния на банковскую систему и монетарную базу можно ничего не говорить - его просто нет. И таких вопросов куча", - рассказал народный депутат.