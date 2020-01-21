Гончарук поручил Фонду госимущества в этом году провести приватизацию более 300 объектов

В первом квартале планируется объявить более 200 аукционов с новым качеством раскрытия информации.

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил председателю Фонда государственного имущества Украины Дмитрию Сенниченко провести в 2020 году прозрачную приватизацию более 300 объектов, сообщает пресс-служба правительства.

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«К Новому году мы подготовили фундамент для запуска малой приватизации, а уже в этом месяце мы объявили 87 прозрачных аукционов. Приватизация – это о привлечении инвестиций и создании новых рабочих мест за счет передачи в частную собственность убыточных, нестратегических объектов, принадлежащих государству», - цитирует Гончарука его пресс-служба.

Всего в первом квартале Фонд госимущества планирует объявить более 200 аукционов с новым качеством раскрытия информации. Для этого запущена виртуальная комната данных – пилотный проект, предусматривающий, что все документы предприятия будут доступны в электронном формате для всех желающих. Инвестор будет знать не только название предприятия, но и текущее состояние дел.

«Прозрачные условия приватизации – это один из ключевых условий инвестиционной привлекательности Украины!» - цитирует премьера пресс-служба Кабмина.

Как сообщал УНИАН, президент Зеленский неоднократно заявлял, что Украина в ближайшие пять лет проведет масштабную приватизацию, и призывал иностранных инвесторов воспользоваться этим.